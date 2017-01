Το ανατρεπτικό design των Memphis-Milano

Το Memphis Milano Group ιδρύθηκε το 1980 από μια ομάδα σχεδιαστών με επικεφαλής τον φημισμένο Ιταλό αρχιτέκτονα και σχεδιαστή Ettore Sottsass. Η Memphis Milano συλλογή από έπιπλα εμπνεύστηκε από το Art Deco και την Pop Art. Η τάση αυτή κορυφώθηκε μεταξύ του 1981 και 1987 και χαρακτηρίζεται από την μεταμοντέρνα αισθητική της, τα κύρια γνωρίσματά της οποίας ήταν τα γεωμετρικά μοτίβα και η ποικιλία στα υλικά, που συχνά σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν το πλαστικό και το laminate, με έντονα, ατρόμητα χρώματα σε μια αποκήρυξη του οτιδήποτε εξορθολογισμένου και καλόγουστου, «ένα πραγματικό συνονθύλευμα Bauhaus και Fisher-Price» όπως έγραψε ο συγγραφέας Bertrand Pellegrin.

Το πιο χαρακτηριστικό έπιπλο του Memphis Milano Group ήταν η βιβλιοθήκη Carlton του Ettore Sottsass. Πρόκειται για μία στοιχειοθέτηση πολύχρωμων κομματιών από MDF σε ένα απροσδόκητο σύνολο η χρήση του οποίου μπορεί να επισημανθεί από απροσδιόριστη έως μη λειτουργική. Και είναι εκεί που συγκεντρώνει όλη τη φιλοσοφία αυτού του σχεδιαστικού κινήματος ο εμπνευστής του, στη μη λειτουργικότητα.

Σε μια συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Όταν ήμασταν νέοι, όλοι είχαμε ακούσει για τη λειτουργικότητα, τη λειτουργικότητα, τη λειτουργικότητα. Αυτό δεν είναι αρκετό. Ο σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να είναι αισθητικός και συναρπαστικός».

Λέγετε πως το όνομα του γκρουπ το εμπνεύστηκαν από ένα τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν «Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again» το οποίο ακουγόταν στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των σχεδιαστών και συνιδρυτών του Sottsass. Ένας εξ αυτών, ο Martine Bedin, θα δηλώσει στο Dezeen: «Η ιδέα ήταν ότι θέλαμε να βγούμε από τον αστικό τρόπο κατασκευής επίπλων. Το αστικό σπίτι βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε είδος επίπλου θα πρέπει να μοιάζει ίδιο με τα υπόλοιπα. Το κρεβάτι, τα ρούχα, όλα ίδια. Έτσι το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα χάος στο τακτοποιημένο και οργανωμένο στιλ».

Η πρώτη εμφάνιση των επίπλων της ομάδας ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου του 1981 στον εκθεσιακό χώρο του Μιλάνου «Arc ’74», κάνοντας φυσικά ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα του design να μιλάει για αυτούς.

Η βιβλιοθήκη Carlton ήταν ένα από μια σειρά επίπλων που σχεδίασε ο Sottsass για την πρώτη έκθεση στο Μιλάνο. Ένα άλλο αναγνωρίσιμο κομμάτι είναι το επιτραπέζιο φωτιστικό Tahiti, η κονσόλα Tartar, ο μπουφές Casablanca και πολλά ακόμη από τον ίδιο τον Sottsass και άλλους σχεδιαστές που εντάχθηκαν σε αυτό το σχεδιαστικό κίνημα.

Ενώ η σχεδιαστική στάση του Memphis ήταν μια φιλοσοφική επιτυχία, ποτέ δεν διέπρεψε εμπορικά. Η ομάδα διαλύθηκε το 1988, ενώ ο ίδιος ο Sottsass αποσύρθηκε από το 1985.